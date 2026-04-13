Colpo grosso Civitanova L’Attila costretta alla resa

In una partita che si è conclusa con un punteggio di 80-77, la squadra di Civitanova ha battuto l’Attila. I principali marcatori sono stati Gamazo con 20 punti, Caverni con 24 e Ciribeni con 17. La partita si è giocata tra le due formazioni, con Civitanova che ha avuto la meglio negli ultimi minuti. Nessun dettaglio sui nomi dei giocatori o sui fatti specifici dell’incontro.

77 CIVITANOVA 80 ATTILA: Farina 7, Caroè, Gamazo 20, Caverni 24, Sablich 6, Mazzagatti, Quinzi 3, Ciribeni 17, Tartaglione, Virgili, Alfonsi ne. B-CHEM VIRTUS: Santi 7, Baleani ne, Buccolini ne, Liberati 13, De Florio 20, Diodati, Lamine Kaba 19, Iannotti 2, Mwambila 17, Conti ne, Seri 2. Arbitri: Antonelli di Assisi e Racsan di Umbertide. Parziali: 23-16, 15-26, 16-23, 23-15. Progressivi: 23-16, 38-42, 54-65, 77-80. Colpo grosso della B-Chem a casa della capolista Attila Junior in un PalaMedi gremito. Nel primo quarto partono bene i portorecanatesi (14-9) che chiudono il primo quarto: 23-16. A inizio secondo quarto gli ospiti realizzano 5 punti di fila (23-21) e riaprono la gara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo grosso Civitanova. L’Attila costretta alla resa L’OR gioca alla pari col Petrarca. Ma alla fine è costretta alla resaUn’ottima Olimpia Regium (34) gioca alla pari con la capolista Petrarca Padova (50), ormai avviata verso il ritorno nella massima serie del calcio a... Leggi anche: Colpo grosso alla Banca di Francia: 129 tonnellate d’oro via dagli Usa per la sovranità economica