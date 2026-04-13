Raphael Collignon si conferma sul campo di Monza come il giocatore più vincente sulla terra battuta del Villa Reale Tennis, ottenendo un bis che rafforza la sua posizione in classifica. La finale ha visto il belga prevalere sugli avversari, consolidando la sua presenza nel torneo. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole stabilite, con i giocatori che si sono confrontati in incontri di alta intensità.

TENNIS È ancora Raphael Collignon il più forte di tutti sulla terra battuta del Villa Reale Tennis. Il 24enne belga, vincitore dell’Atp Challenger Atkinsons Monza Open l’anno scorso, si è ripetuto, sconfiggendo in finale il croato Dino Prizmic per 76, 63, un punteggio che gli consente di completare il percorso netto nella settimana monzese, con 5 incontri vinti senza perdere nemmeno un set. Davanti a tribune gremite, Collignon ha confermato gli enormi progressi mostrati nell’ultimo anno, che lo hanno portato fino al numero 59 del mondo (questa settimana è numero 68 Atp). La sua solidità ha impedito a Prizmic di trasformare in realtà le opportunità che si è creato soprattutto nel primo set, con l’unico risultato di rimanere agganciato all’avversario sino al tie break, dove Collignon ha chiuso con un perentorio 7-2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Collignon ancora re. Bis del belga a Monza

Monza, Bellucci sconfitto. Prizmic all’ultimo atto troverà il belga CollignonMattia Bellucci non è riuscito a sovvertire il pronostico nei confronti di Dino Prizmic nella semifinale dell’ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open...

LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 0-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break in avvio del belga in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Largo il diritto incrociato dell’italiano.