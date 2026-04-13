Cocaina e hashish sequestrati al Villaggio Zeta e in zona artigianale dall' unità cinofila

Nell’ambito di controlli effettuati dalla Polizia locale di Modena tra marzo e aprile, sono stati sequestrati quantitativi di cocaina e hashish in diverse zone della città. Gli interventi hanno interessato l’area verde tra il Villaggio Zeta e la zona artigianale, con l’impiego di unità cinofile specializzate. Le operazioni fanno parte di una serie di attività volte a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia locale di Modena: gli agenti, nell’ambito di controlli pomeridiani realizzati il 27 marzo e il 10 aprile scorsi, hanno effettuato un intervento mirato nell’area verde compresa tra le zone del Villaggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it Vedono l'unità cinofila e gettano a terra l'hashishSabato pomeriggio 17 gennaio l'unità cinofila della Polizia Locale della Federazione ha effettuato dei controlli straordinari su diversi obiettivi... In campo anche l'unità cinofila della Polizia Locale, controlli interforze in zona stazione e nei locali del centroNel corso dell’attività sono state identificate circa cinquanta persone, un denunciato.