Durante il primo weekend di Coachella 2026, i look di bellezza si sono distinti per le acconciature ondulate e i trucchi con cat-eye decisi e dettagli luminosi. Le pettinature con onde crimped hanno attirato l’attenzione, mentre i make-up si sono caratterizzati per tocchi di luce e linee di eyeliner marcate. Questi elementi sono stati i principali protagonisti degli outfit di bellezza portati sul palco del festival.

Onde crimped, graffianti cat-eye e punti luce a impreziosire il make-up sono i protagonisti beauty del primo weekend del celebre festival. È l'ora di dire definitivamente addio a treccine e ispirazioni boho? +++dropcap Il Coachella Valley Music & Arts Festival, il festival musicale che ogni anno, in questo periodo, raduna a Indio, in California, appassionati del genere e una nutrita schiera di stelle, ha preso il via lo scorso weekend, il primo dei due in programma - il prossimo è quello dal 17 al 19 aprile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Coachella 2026: i beauty look più scenografici

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