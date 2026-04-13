Dal 10 al 19 aprile 2026 si svolgerà il Coachella Festival, un evento musicale che si tiene in California e si estende su due fine settimana, dal 10 al 12 aprile e dal 17 al 19 aprile. La manifestazione attira artisti, appassionati e celebrità da tutto il mondo, diventando uno dei festival più conosciuti e seguiti negli Stati Uniti. L’evento combina musica, moda e intrattenimento, attirando un pubblico internazionale.

Da venerdì 10 aprile 2026 a domenica 19 aprile 2026 (due week end: quello del 10-12 e quello del 17-19) si terrà il Coachella Festival, l’appuntamento musicale, mediatico e glamour, divenuto imperdibile per tutti gli americani e non solo. Musica che varia dall’ hip hop all’elettronica, dal rock all’indie, reunion storiche (come i Gun’s N Roses nel 2016), migliaia di giovani e non solo che si ritrovano per divertirsi, dimenticare doveri e problemi e pensare solo a scatenarsi a ritmo di rock. Ma dove, quando e perché è nato questo Festival divenuto in 15 anni così famoso? Ecco le 10 cose che dovete sapere sul Coachella. 1. La sua nascita risale al 1993 grazie a Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Coachella: 10 cose da sapere sul festival più glam

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