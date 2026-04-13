Cna Fita Sicilia | No al blocco dei porti Servono confronto al ministero e garanzie per chi lavora

La CNA Fita Sicilia ha dichiarato di non condividere il blocco dei porti programmato dal Comitato Trasportatori Siciliani, che prevede la chiusura degli scali principali dell’isola dal 14 al 18 aprile. La associazione ha richiesto un confronto con il ministero competente e ha chiesto garanzie per le aziende e i lavoratori coinvolti. La decisione di fermare le attività portuali ha suscitato reazioni in ambito locale e tra le altre associazioni di settore.