Cittadinanza per discendenza | i nuovi vincoli scatenano il dibattito ad

I funzionari dell’anagrafe e dello stato civile di venti comuni della provincia di Enna si sono incontrati ieri nella biblioteca comunale di Villarosa. L’obiettivo dell’appuntamento era discutere sulle nuove procedure legate alla cittadinanza per discendenza, tema che ha suscitato un acceso dibattito tra i presenti. La riunione ha coinvolto vari rappresentanti dei comuni coinvolti, che hanno analizzato le modifiche normative e le implicazioni pratiche delle nuove regole.

I funzionari incaricati dell’anagrafe e dello stato civile di venti comuni della provincia di Enna si sono riuniti ieri, 12 aprile 2026, nella biblioteca comunale di Villarosa per confrontarsi sulle nuove procedure legate alla cittadinanza. L’incontro organizzato dall’ANUSCA ha messo a fuoco le criticità derivanti dalla legge n. 74 del 23 maggio 2025, con particolare attenzione alle restrizioni che colpiscono il riconoscimento della discendenza. Nuovi vincoli sulla discendenza e gestione degli atti esteri. Il cuore del dibattito tecnico ha riguardato l’impatto della normativa entrata in vigore lo scorso 27 marzo 2025, che ha ridefinito i criteri per ottenere la cittadinanza italiana tramite il diritto di sangue.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadinanza per discendenza: i nuovi vincoli scatenano il dibattito ad Cittadinanza – La discendenza non più diritto illimitatoLa recente decisione della Corte costituzionale sul decreto-legge del 2025 che ha modificato le norme sulla cittadinanza non chiude affatto il... Ghana, sospesa la cittadinanza per le persone con discendenza africana. I dettagliPer lungo tempo il Ghana, invece di concedere subito la cittadinanza, offriva il Right of Abode, il quale permetteva di vivere e lavorare nel Paese a...