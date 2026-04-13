Sabato mattina si è tenuto al circolo cittadino Sante Palumbo di Latina un convegno dedicato alla storia e alle origini di Tresigallo. L'evento ha riunito studiosi e appassionati interessati a approfondire le peculiarità della città di fondazione e il suo ruolo nel panorama locale. Durante l'incontro sono stati presentati documenti e immagini storiche, con interventi di relatori specializzati nel settore.

Si è svolto sabato mattina, al circolo cittadino Sante Palumbo di Latina, il convegno ‘Città di Fondazione. Tra visioni urbane e futuro: dal romanzo Differenti alla Rete Nazionale’. L’iniziativa, promossa dal Comune di Latina e in particolare dall’assessore all’urbanistica Annalisa Muzio, si inserisce in un percorso avviato alla fine del 2024, quando il Comune laziale invitò Mirko Perelli, chiamato come relatore per parlare della genesi della città utopica e metafisica di Tresigallo, ideata e realizzata da Edmondo Rossoni, nell’ambito della prima edizione del ‘Festival XXL - Festival Nazionale dell’architettura del ‘900’. Il cammino è...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Città di fondazione, il convegno. Tresigallo protagonista a Latina

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