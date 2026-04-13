Città che imparano | la sfida di Palmi contro la devianza sociale

A Palazzo Corrado Alvaro a Reggio Calabria si è svolto un convegno dedicato al tema delle città che imparano, con particolare attenzione alle iniziative per contrastare la devianza sociale. La Sala Francesco Perri ha ospitato l’evento RC efficacy, un incontro che ha visto la partecipazione di esperti e operatori impegnati nel promuovere comunità educanti e progetti per sviluppare ambienti urbani più inclusivi e resilienti.

A Palazzo Corrado Alvaro a Reggio Calabria, la Sala Francesco Perri ha ospitato il convegno RC efficacy, un incontro cruciale dedicato al tema delle Learning Cities e alla creazione di comunità educanti che siano all’avanguardia e inclusive. L’evento, che ha messo al centro la riflessione su città presenti e future capaci di apprendere, è stato promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria insieme all’Università Mediterranea, all’Università Roma Tre e alla rete globale UNESCO delle Learning Cities. Il modello educativo dell’I.I.S. Einaudi-Alvaro contro il rischio di marginalità. Nel cuore del dibattito sulle strategie per passare dalle situazioni di isolamento sociale ai processi di empowerment, l’I.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città che imparano: la sfida di Palmi contro la devianza sociale Palmi: Calabria lancia la sfida per il cambio di gestioneLa città di Palmi accoglie una nuova proposta politica che punta a trasformare la gestione amministrativa locale. ritorna rigaff: una street art politico-sociale che interroga la cittàLa nuova opera di street art dell’artista prende forma in Viale Monza, a Milano, sotto il ponte della ferrovia all’altezza della fermata Rovereto...