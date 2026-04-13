Citomegalovirus in gravidanza | cos’è come controllarlo e i rischi

Il citomegalovirus è un virus che può infettare le donne in gravidanza, con possibili implicazioni per il bambino. La diagnosi si basa su test specifici e i controlli medici sono fondamentali per monitorare la presenza del virus. L’infezione può essere asintomatica oppure presentare sintomi lievi, e i rischi per il neonato variano a seconda del momento dell’infezione durante la gravidanza. La gestione medica mira a prevenire complicazioni e a garantire un controllo costante.

Le infezioni non sono tutte uguali. Sia per la gravità dell’agente scatenante sia per le condizioni dell’ospite. Da quest’ultimo punto di vista la gravidanza è un periodo di tempo molto delicato che espone le donne a una maggiore vulnerabilità. Il caso del citomegalovirus (CMV) è da questo punto di vista eloquente. Di per sé è un virus così diffuso che la maggior parte degli adulti lo ha già incontrato senza saperlo. Il problema nasce proprio quando l’incontro avviene per la prima volta durante la gravidanza. In questi casi, infatti, il virus può raggiungere il feto e lasciare conseguenze che, nei casi più gravi, perdurano per tutta la vita. Come riportato dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), in Italia il 70-80% degli adulti ha già incontrato il CMV nel corso della vita.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Citomegalovirus in gravidanza: cos’è, come controllarlo e i rischi Leggi anche: Diletta Leotta mostra l’allenamento in gravidanza: benefici, rischi e regole da seguire Leggi anche: Flussimetria in gravidanza: cos’è, quando si fa e cosa misura