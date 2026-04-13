Ciruolo non molla e attacca la maggioranza di Palazzo Dogana | Zero euro e zero rispetto per i Monti Dauni

Il rappresentante di Ciruolo torna ad attaccare la maggioranza di Palazzo Dogana, accusandola di aver destinato zero euro al Subappennino Dauno. Secondo quanto dichiarato, questa decisione sarebbe una scelta politica ben precisa, che, a suo avviso, non tiene in considerazione le esigenze dei cittadini dei Monti Dauni. La questione riguarda le risorse assegnate alla zona e le implicazioni di questa distribuzione.

“Destinare zero euro al Subappennino dauno è una scelta politica precisa, ed è una scelta contro i cittadini”. Non si arrende il consigliere provinciale uscente Pasquale Ciruolo e si rivolge direttamente al presidente Giuseppe Nobiletti e ai colleghi che il 10 aprile scorso hanno approvato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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