Circa 1200 chilometri di linee elettriche aree monitorate da E-Distribuzione in provincia di Verona
In provincia di Verona, E-Distribuzione ha completato con successo il monitoraggio di circa 1200 chilometri di linee elettriche aeree. L’intervento ha coinvolto l’osservazione e il controllo delle linee di distribuzione dell’energia elettrica presenti sul territorio. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali interventi successivi o dettagli tecnici è stata diffusa.
Si è concluso con successo il monitoraggio delle linee elettriche aeree di E-Distribuzione in provincia di Verona.Grazie ad un elicottero specializzato e l’ausilio di tecnologie di ultima generazione, la società del Gruppo Enel ha ispezionato palmo a palmo la rete elettrica di una prima tranche.🔗 Leggi su Veronasera.it
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