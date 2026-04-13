Circa 1200 chilometri di linee elettriche aree monitorate da E-Distribuzione in provincia di Verona

In provincia di Verona, E-Distribuzione ha completato con successo il monitoraggio di circa 1200 chilometri di linee elettriche aeree. L’intervento ha coinvolto l’osservazione e il controllo delle linee di distribuzione dell’energia elettrica presenti sul territorio. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali interventi successivi o dettagli tecnici è stata diffusa.