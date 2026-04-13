Cipro | il virus della febbre affettiva minaccia l’Halloumi

Un’epidemia di febbre affettiva sta colpendo Cipro, mettendo a rischio il settore zootecnico dell’isola. La diffusione del virus ha causato problemi tra gli allevatori e ha portato a restrizioni sulla produzione di una delle specialità gastronomiche più conosciute della regione. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie e agricole, che stanno monitorando attentamente lo sviluppo dell’epidemia.

Un’epidemia di febbre affettiva sta mettendo a rischio l’intero settore zootecnico dell’isola di Cipro, minacciando la sopravvivenza di una delle sue eccellenze gastronomiche più celebri. Il virus, che colpisce gli animali con lo zoccolo diviso, ha già infettato circa il 5,5% del bestiame locale e solleva un dilemma geopolitico senza precedenti: la gestione sanitaria della malattia si scontra con la linea verde che divide la di Cipro dalla zona controllata dai turchi al nord. La crisi sanitaria ha avuto un primo segnale nel settore settentrionale il 16 dicembre scorso, quando il virus è stato rilevato per la prima volta nell’area sotto controllo turco, probabilmente giunto lì da territori limitrofi alla Turchia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cipro: il virus della febbre affettiva minaccia l’Halloumi Leggi anche: Emanuele entra in ospedale con la febbre alta e muore a 33 anni: il sospetto del virus Emanuele morto a soli 33 anni: la febbre alta, il ricovero e il decesso. “Quel virus all’improvviso”La comunità di Salve, in provincia di Lecce, è sconvolta per la perdita improvvisa di Emanuele Grecuccio, 33 anni, noto per il suo attivismo nel...