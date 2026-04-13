Negli ultimi giorni si è parlato di un confronto tra le opposte fazioni politiche riguardo all’uso dell’articolo 26. Le discussioni si sono concentrate sulle strategie adottate a destra e a sinistra, con alcune parti che accusano l’altra di utilizzare toni propagandistici o di mostrare cinismo. Nel frattempo, si sottolinea come il proverbio latino “Mala tempora currunt, peiora parantur” possa essere interpretato come un’indicazione di tempi difficili, senza bisogno di conoscenze approfondite di latino.

No, non occorre essere latinisti per tradurre la massima «Mala tempora currunt, peiora parantur». Si mette male, siamo chiamati a vivere tempi veramente difficili. Tempi difficili nel mondo, dove (constatarlo è doloroso ma tutt'altro che sorprendente) la gran parte delle classi dirigenti occidentali, in odio a Donald Trump, sembra fare il tifo per il regime degli ayatollah. Ora Trump sarà pure un tipaccio: ma come si fa a essere così autolesionisti da sperare in un suo insuccesso, che avrebbe il doppio catastrofico risultato di tenere il Medio Oriente sotto il ricatto di Teheran e tutti noi dentro una crisi energetica (e in prospettiva economica) senza soluzione? Solo dei pazzi potrebbero desiderare un esito del genere: ma, se date uno sguardo ai giornali e alle tv, siamo letteralmente circondati.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cinismo e propaganda a sinistra, a destra rileggere (e usare) l'art. 26

Il referendum sulla giustizia e tutta la propaganda che mistifica (a destra e sinistra)È sempre più evidente che il referendum sulla giustizia ha poco a che fare con quest’ultima: è una questione puramente politica, e non nel senso...

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