Cinema a 2,50 euro per 5 giorni | l’occasione che aspettavi torna a Roma e nel Lazio

Da funweek.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per cinque giorni, nelle sale cinematografiche di Roma e del Lazio, il biglietto costerà solo 2,50 euro. L’iniziativa, che si svolge su tutto il territorio regionale, offre l’opportunità di assistere ai film a un prezzo molto basso rispetto alla norma. La promozione è stata annunciata per incentivare le presenze in sala e permettere a più persone di vivere l’esperienza del cinema senza spendere troppo.

Per cinque giorni, andare al cinema a Roma e nel Lazio costerà meno di un caffè. Su tutto il territorio regionale torna un’iniziativa che promette di riportare il grande pubblico in sala con biglietti a prezzo simbolico. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi, tra multisale e cinema storici. Ma come funziona davvero questa promozione e quali sono le sale coinvolte? LEGGI ANCHE: Museo del Novecento, quattro nuovi progetti per la Milano Art Week Roma e Lazio, biglietti del cinema a 2,50 euro: tutte le info sull’iniziativa “Lazio Terra di Cinema Days”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 13 al 17 aprile, grazie alla seconda edizione di “ Lazio Terra di Cinema Days ”, il prezzo del biglietto del cinema scende a soli 2,50 euro in oltre 50 sale della regione.🔗 Leggi su Funweek.it

Lazio Terra di Cinema Days, biglietti a 2,50 euro nelle sale del litorale: ecco doveRoma, 9 aprile 2026 – Dal 13 al 17 aprile 2026 torna “Lazio Terra di Cinema Days”, l’iniziativa che promuove il cinema in sala con un biglietto...

Cinema nel Lazio a soli 2,50€: 274 schermi accendono la regioneDal 13 al 17 aprile, il territorio della Regione Lazio si trasforma in un unico grande palinscolo accessibile con soli 2,50 euro per biglietto.

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