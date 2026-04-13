Ciclista morto in un dirupo Gli organizzatori a disposizione degli inquirenti Ci stringiamo alla famiglia di Salvatore

Un ciclista è deceduto a seguito di un incidente avvenuto in un dirupo durante un evento organizzato. Gli organizzatori sono stati messi a disposizione degli inquirenti per le verifiche sul caso. La famiglia del deceduto è stata informata e sta ricevendo assistenza. La manifestazione coinvolta si è conclusa con il cordoglio da parte degli organizzatori, che hanno espresso vicinanza ai parenti del ciclista.

“In questo momento di grande dolore tutta l’organizzazione, insieme agli enti coinvolti e agli operatori che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, si stringe con sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con Salvatore Cannoni la passione per il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Tragedia sul lavoro a Pieve Santo Stefano, Fantappiè e Farinelli (UIL): “Ci stringiamo al dolore della famiglia”Arezzo, 21 febbraio 2026 – Tragedia sul lavoro a Pieve Santo Stefano, Fantappiè e Farinelli (UIL): “Ci stringiamo al dolore della famiglia. Leggi anche: Ciclista precipita nel dirupo e muore