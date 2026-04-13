Ciclismo allievi a Lonate Ceppino trionfa il valtellinese Marco Previsdomini

A Lonate Ceppino, in provincia di Varese, si è svolta una gara di ciclismo allievi che ha coinvolto molte delle principali squadre lombarde. Tra i partecipanti, un atleta nato nel 2010 proveniente da Teglio ha conquistato la vittoria, segnando la prima affermazione della stagione per il settore giovanile del ciclismo valtellinese. La competizione ha visto una presenza numerosa di giovani ciclisti e di rappresentanti delle squadre regionali.

Prima affermazione stagionale e grande soddisfazione per il ciclismo giovanile valtellinese. A Lonate Ceppino (Varese), in una gara allievi che ha visto al via gran parte delle migliori squadre lombarde, è arrivato il successo di Marco Previsdomini, classe 2010 originario di Teglio.Il portacolori.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Ciclismo Allievi. Riccardo Longo impone la sua legge a Cortaccia Lonate Pozzolo – Aggressione a Lonate Pozzolo, due persone ferite in via 2 Giugno –Un episodio di violenza ha scosso Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, mercoledì 18 febbraio 2026. Argomenti più discussi: Giovani in gara per il 42° Gran Premio di ciclismo Comune di Lonate Ceppino, tappa del Giro provinciale; Allievi in corsa domenica per il 42esimo GP di Lonate; ALLIEVI. Il Gp comune di Lonate Ceppino incorona il valtellinese Previsdomini. Sul podio anche Longo e Soldarini; SALUS SEREGNO DE ROSA. CRONO, STRADA E MTB: IL TEAM IMPEGNATO SU DIECI FRONTI. Nel 2010 a Lonate Ceppino inaugurato l’asilo nido in una villa confiscata. - facebook.com facebook