Nelle ultime ore, i carabinieri hanno effettuato controlli antidroga tra Cicciano e Nola, portando all’arresto di un uomo di 28 anni che nascondeva cocaina e crack in un canale di scolo. Durante le operazioni sono stati sequestrati altri quantitativi di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche sul territorio per contrastare la diffusione di droga.

Nascondeva cocaina e crack in un canale di scolo: arrestato 28enne a Cicciano, sequestri anche a Nola durante controlli antidroga. Cicciano, Rione Gescal. I carabinieri della locale stazione pattugliano le vie del rione quando vengono attirati da un via vai sospetto. Un giovane esce da un cancello, si guarda intorno con aria impaurita, controlla che nessuno lo stia guardando e va via. I carabinieri attendono che il cannello resti aperto. Entrano. Ad “ aspettarli ” un 28enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è sorpreso da quella visita e i militari voglio andare a fondo. Parte la perquisizione. Nel giardino c’è un canale di scolo coperto da una cassetta in plastica con dentro vecchi vasi e sottovasi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cicciano e Nola : controlli antidroga dei carabinieri. Un arresto e sequestri

Nola: Andrea Franzoso a Nola e Cicciano: libri, scuole e giovani contro bullismo e indifferenzaAndrea Franzoso a Nola per parlare di bullismo, cittadinanza e nuovi valori della Costituzione con studenti e appassionati di lettura Libri che...

Blitz antidroga dei carabinieri, due giovani arrestati e sequestri per oltre 650 grammiI carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno dato un colpo deciso al mercato locale degli stupefacenti nel corso del fine settimana, con controlli...