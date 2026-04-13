Chivu passa a Como e stuzzica gli avversari | la provocazione post-partita non è passata inosservata! E la matematica…

Dopo una vittoria importante in chiave scudetto, l’allenatore ha rivolto parole provocatorie agli avversari nel post-partita, attirando l’attenzione. La partita ha visto l’allenatore ottenere tre punti chiave per la corsa al titolo, ma le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni tra gli altri team. La discussione si concentra anche sulla matematica che avvicina la squadra alla conquista del campionato, senza che siano ancora definiti i dettagli finali.

di Alberto Petrosilli Chivu ottiene tre punti fondamentali in chiave scudetto per l’Inter e provoca gli avversari nel post-partita: la stoccata del tecnico. L’ Inter di Cristian Chivu, solida in vetta con 75 punti, mette un’ipoteca sul titolo dopo il pirotecnico 4-3 al Sinigaglia. In questo weekend, i nerazzurri hanno sfruttato il mezzo passo falso del Napoli per volare a +9 in classifica, confermando una potenza di fuoco impressionante: 9 reti segnate in soli 180 minuti dalla ripresa del campionato. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu e lo scudetto: «Obiettivo Champions non ancora matematico, mancano punti per l’Europa» La provocazione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu passa a Como e stuzzica gli avversari: la provocazione post-partita non è passata inosservata! E la matematica… Conferenza stampa Chivu post Como Inter: «Scudetto? La matematica dice che mancano punti per il quarto posto! Ecco cosa ci siamo detti all’intervallo»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu post Como Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in campionato La... Gasperini furioso nel post partita di Como Roma: «L’espulsione di Wesley non c’era». Poi la dura accusa agli avversaridi Redazione JuventusNews24Gasperini nel post partita di Como Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione e le decisioni...