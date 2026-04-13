L’Inter si avvicina a una fase di cambiamento, con il tecnico che sta lavorando a un nuovo modulo e a una revisione del centrocampo. La squadra si appresta a passare a un sistema 4-3-3, mentre il mercato in mediana si anima con alcuni movimenti in vista. La preparazione tattica si concentra su questa svolta, che potrebbe influenzare le prossime partite e le strategie di mercato.

Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per Zaccagni: quel club studia il colpo. Ecco le ultimissime Allegri Milan, spunta una clamorosa indiscrezione per la panchina della Nazionale! E Malagò non ha più dubbi Fiorentina, Paratici: «Malagò? Vediamo in lui una figura carismatica che ci può rappresentare con un certo stile e con idee nuove» Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chivu Inter, il tecnico prepara la svolta tattica: il 4?3?3 prende forma e il mercato a centrocampo entra nel vivo

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FcInter1908. . Marotta: “Quella di Chivu sul posto Champions era una battuta. Ma in Italia ultimamente c’è la paura di affrontare obiettivi coraggiosi. L’Inter, invece, deve essere coraggiosa e deve cercare sempre il massimo. Questo fa parte del DNA di un club - facebook.com facebook