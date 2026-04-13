Chivu guida la rivoluzione a centrocampo | cambio modulo all’orizzonte queste le mosse in estate

Il dirigente calcistico ha annunciato un possibile cambio di modulo per la prossima stagione, con l’obiettivo di modificare il reparto di centrocampo. Sono in programma diverse operazioni di mercato per rafforzare la rosa e adattarla alle nuove strategie tattiche. La decisione arriva in un momento di riflessione sulla composizione della squadra e sulle modalità di utilizzo dei giocatori in campo. La situazione viene monitorata attentamente nei mesi a venire.

di Alberto Petrosilli Chivu ha tutta l’intenzione di cambiare modulo in estate variando lo spartito a centrocampo: queste le mosse sul mercato. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara a una vera e propria metamorfosi tattica e strutturale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà Oaktree è pronta a varare una rivoluzione che non riguarderà solo i nomi, ma l’anima stessa del gioco nerazzurro, segnando il passaggio definitivo verso un nuovo ciclo tecnico nel 2026. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Chivu e la rivoluzione a centrocampo: le idee sul piatto. Il cuore del cambiamento risiede nel modulo: l’idea di accantonare il consolidato 3-5-2 per un 4-3-3 elastico è tutt’altro che tramontata.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu guida la rivoluzione a centrocampo: cambio modulo all’orizzonte, queste le mosse in estate Milan Inter, Chivu studia le mosse per il derby: in centrocampo possibile ritorno da titolare per Calhanoglu!Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Leggi anche: Calciomercato Inter: due colpi e cambio di modulo in estate