Un calciatore ha dichiarato di seguire l'esempio dei colleghi, sottolineando che anche la sua squadra si trova in una posizione favorevole per la qualificazione alla Champions League. La rimonta appena conclusa viene definita come molto significativa, senza ulteriori dettagli sul risultato o sulle circostanze specifiche. La conversazione si concentra sull'importanza della prestazione e sulla vicinanza alla fase finale della competizione europea.

Una rimonta che pesa tantissimo. E che racconta bene il momento dell’Inter. Dopo il successo esterno per 4-3 nella 32ª giornata di Serie A, Cristian Chivu ha analizzato a DAZN una partita complicata, vinta però con carattere, lucidità e qualità nei momenti decisivi. Il tecnico nerazzurro ha spiegato che la squadra si aspettava una gara difficile. L’avversario, in lotta per un traguardo importante, aveva approcciato meglio il match e aveva saputo mettere in seria difficoltà l’Inter nel primo tempo. Sotto di due gol, però, i nerazzurri hanno trovato una rete pesante prima dell’intervallo e da lì hanno cambiato faccia. Le sue parole sono state queste: “Non era semplice, lo sapevamo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Chivu: “Faccio come i miei colleghi, anche noi vicini alla Champions”

Chivu lancia frecciate: «Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione alla Champions»di Redazione JuventusNews24Chivu lancia frecciate: «Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions».

Chivu punzecchia Conte sulla domanda scudetto: “Faccio come i miei colleghi che parlano solo di qualificazione Champions”L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Como Chivu a Dazn Cosa prova?...