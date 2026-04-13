Chiusi 12 distributori di benzina in quattro mesi nella Tuscia l' ultimo a Viterbo

Negli ultimi quattro mesi, dodici distributori di carburante sono stati chiusi nella zona della Tuscia. L’ultimo intervento si è verificato a Viterbo, dove nelle ore recenti le forze di sicurezza hanno eseguito un’ordinanza di chiusura. L’operazione è stata condotta congiuntamente da militari della Guardia di finanza e funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli. Sono state messe in atto misure di chiusura per i punti vendita interessati.

Chiusi dodici distributori di carburante nella Tuscia negli ultimi quattro mesi. L'ultimo a Viterbo dove, nelle scorse ore, i militari della Guardia di finanza con i funzionari dell'Agenzia delle dogane e monopoli, hanno reso esecutiva l'ordinanza di chiusura.Si tratta dell'ennesimo intervento.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Due distributori di benzina chiusi a Viterbo | FOTOGuardia di finanza e Agenzia dogane e monopoli hanno apposto i sigilli dopo la revoca delle licenze in seguito alle interdittive antimafia Chiusi due... Sei distributori di benzina chiusi a Viterbo per interdittiva antimafia, ecco dove sonoGli indirizzi delle stazioni di servizio a cui il Comune ha revocato l'autorizzazione con due ordinanze del settore Sviluppo economico Disposta la...