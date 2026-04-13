Chiusa l' opa della ceca Kkcg su Ferretti

Oggi è stata ufficialmente chiusa l'offerta parziale di acquisto promossa dalla società ceca Kkcg, collegata all'imprenditore Karel Komarec, su Ferretti. La procedura, avviata nelle scorse settimane, si è conclusa senza ulteriori sviluppi o estensioni. La decisione di chiudere l'operazione arriva dopo la fine del periodo previsto per le adesioni. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi riguardo ai numeri o alle percentuali di azioni coinvolte.

L'offerta parziale di Kkcg, che fa capo all'imprenditore ceco Karel Komarec, su Ferretti si è chiusa oggi. Le adesioni sono arrivate al 56,8% dell'offerta secondo le comunicazioni di Borsa Italiana e corrispondono a circa l'8,7% del capitale del gruppo nautico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusa l'opa della ceca Kkcg su Ferretti Ferretti: Weichai salva l’azienda, Kkcg lancia OPA perIl cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, terra di cantieri e maestranze d’eccellenza, vive oggi un momento cruciale nella sua storia industriale. Il cda di Ferretti boccia l’Opa KkcgIl consiglio di amministrazione di Ferretti, gruppo attivo nella produzione di yatcht di lusso, quotato su Euronext Milan e sulla Borsa di Hong Kong,...