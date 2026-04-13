Recentemente, è stata presentata una denuncia presso un tribunale francese riguardo a un presunto crimine di guerra commesso da Israele in Libano. L'atto si inserisce in un contesto di indagini internazionali su possibili violazioni delle norme di guerra. In un altro articolo del blog, si è parlato dell'assenza di azioni giudiziarie efficaci in casi simili, evidenziando le difficoltà di ottenere giustizia in ambito internazionale.

L’artista franco-libanese Ali Cherri, con la collaborazione della Federazione internazionale per i diritti umani, ha scelto una strada alternativa: una causa civile contro ignoti presso l’Unità per i crimini di guerra della giustizia francese. La denuncia riguarda un attacco israeliano contro un palazzo nel quartiere di Nouweiri, al centro della capitale, che uccise sette civili tra i quali, al nono piano, i genitori del ricorrente, Nadira Hayek di 78 anni e Mahmoud Naim Cherri di 88 e l’assistente che conviveva con loro, Birki Negesa. Le altre quattro vittime furono ritrovate al settimo e all’ottavo piano, a loro volta distrutti. La giustizia della Francia non può avere competenza sull’uccisione dei sette cittadini libanesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chissà se la denuncia a un tribunale francese per un crimine di guerra di Israele in Libano ne scalfirà l’impunità

“Israele usa il fosforo bianco in Libano su aree civili”. Human Rights Watch punta il dito sull’Idf denunciando l’ennesimo crimine di guerraPrima il cielo notturno illuminato a giorno a Beirut in Libano, poi il fumo denso e biancastro, e subito dopo incendi incontrollati che si espandono...

Gli sfollamenti forzati in Libano sono un crimine di guerraGli attacchi israeliani in Libano hanno costretto più di un milione di persone ad abbandonare le loro case.