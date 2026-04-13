Chirurgia vertebrale complessa al Tiberia Hospital di Roma intervento con tecnica Alif

Al Tiberia Hospital di Roma è stato eseguito un intervento di chirurgia vertebrale complessa utilizzando la tecnica Alif. La procedura, condotta presso la struttura di Gvm Care & Research, ha coinvolto un team di specialisti in ortopedia e neurochirurgia. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’intervento o sui risultati ottenuti. La struttura ospedaliera è riconosciuta per le sue competenze nel campo delle operazioni spinali di elevata complessità.

(Adnkronos) – Al Tiberia Hospital di Roma, struttura di Gvm Care & Research accreditata con il Servizio sanitario nazionale, "è stato eseguito con successo un intervento di chirurgia vertebrale di alta complessità su un paziente di 55 anni affetto da una spondilolistesi L4-L5 e grave discopatia L5-S1, associate a un grave sbilanciamento dell'equilibrio sagittale della colonna vertebrale, utilizzando la tecnica Alif (Anterior Lumbar Interbody Fusion – artrodesi intersomatica con approccio combinato anteriore e posteriore) su entrambi i livelli. Una tecnica ancora poco diffusa in Italia, che richiede competenze elevate, ma che consente un recupero funzionale più veloce", descrive una nota.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Intervento storico al Monaldi: primo carcinoma curato al Sud con tecnica innovativa. Leggi anche: Le nuove frontiere della chirurgia: a Pagani primo intervento al colon con il robot “da Vinci“