Chiedono denaro in favore di una presunta associazione benefica | è allarme truffe a Miglianico

A Miglianico si segnalano diverse truffe in cui si chiede denaro a nome di un'associazione benefica. Il sindaco ha avvisato i residenti di prestare attenzione e di non farsi ingannare. Le segnalazioni riguardano persone che si presentano come rappresentanti di un’organizzazione benefica, tentando di ottenere somme di denaro in modo fraudolento. La comunità è invitata a essere cauta e a verificare le richieste prima di procedere con eventuali donazioni.

Massima allerta a Miglianico per alcune truffe segnalate: è il sindaco Fabio Adezio a informare i cittadini. Nella giornata di venerdì scorso gli agenti della polizia locale, in collaborazione con i carabinieri, hanno fermato tre persone nella zona di Piane S. Pantaleone. I soggetti in questione.🔗 Leggi su Chietitoday.it Allarme truffe, anziani nel mirino. Donna consegna denaro e oroRecenti episodi di truffa, o tentativi di raggiri, sono stati registrati nel comprensorio del Trasimeno e in particolare a Magione e Castiglione del... San Giovanni Teatino, allarme truffe: falsi impiegati comunali chiedono soldi ai commerciantiA lanciare l’avviso è il sindaco Giorgio Di Clemente, che invita cittadini e commercianti a prestare la massima attenzione dopo diverse segnalazioni...