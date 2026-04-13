Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate I giudici | Non ci sono prove per un' assolu

Il processo sul cosiddetto “Pandorogate” si è concluso con l’assoluzione di Chiara Ferragni, dato che i giudici hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per un'eventuale condanna. Durante il procedimento, non sono stati presentati elementi di prova che potessero sostenere l’accusa nei confronti della fashion influencer. La decisione è stata comunicata recentemente, ponendo fine a una vicenda giudiziaria che aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

AGI - Su Chiara Ferragni n on c’erano elementi di prova a suo favore di tale evidenza da imporre un' assoluzione nel merito nel processo sul ‘ Pandorogate ’. È questo il senso di alcuni passaggi delle complesse motivazioni firmate dal giudice Ilio Mannucci Pacini che assolse il 14 gennaio scorso l’influencer dall’accusa di truffa aggravata assieme ad altri due imputati. La sentenza su Chiara Ferragni: le motivazioni . Il riferimento è all’ articolo 129 comma 2 del Codice di procedura penale che stabilisce che “quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione”.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate. I giudici: "Non ci sono prove per un'assolu... "Messaggi ingannevoli, ma i follower non sono seguaci di un santone": ecco perché Chiara Ferragni è stata proscioltaSe fosse stata ritenuta fondata la “tesi di sussistenza dell'aggravante” il giudice “avrebbe assunto” la decisione “di responsabilità”. Chiara Ferragni testimonial per Guess, la ripartenza dopo il Pandorogate: “Grazie per credere in me in questo periodo complesso”Milano, 21 gennaio 2026 – A pochi giorni dalla fine del Pandoro gate, la vicenda giudiziaria in cui Chiara Ferragni è stata prosciolta con rito...