Chiara Balistreri in lacrime l’ex violento torna a casa dove ho preso botte per cinque anni
Chiara Balistreri ha condiviso un video su Instagram in cui appare in lacrime, commentando la sua esperienza di violenza domestica durata cinque anni. Nell’autoscatto, lancia parole dure sull’assenza di giustizia e sulla perdita di quello che considerava un minimo di tutela. La donna ha riferito che l’ex compagno è tornato a vivere nella stessa casa dove, secondo quanto racconta, lei ha subito violenze per un lungo periodo.
"Non ho giustizia e quel briciolo che mi era stato dato mi è stato anche levato". Con queste parole si conclude il lungo video condiviso da Chiara Balistreri su Instagram. Lo sfogo tra le lacrime di una donna che torna a convivere con la paura: Gabriel Constantin, l'uomo che ha denunciato per violenza domestica e che per questo era stato condannato, dopo una riduzione della pena è stato autorizzato a tornare a casa. Il lungo sfogo di Chiara Balistreri su Instagram Svegliata da una chiamata che non avrebbe mai voluto ricevere, Chiara Balistreri ripiomba nell'incubo. Come le ha comunicato la Polizia di Bologna,...🔗 Leggi su Dilei.it
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