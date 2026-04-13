Chiara Balistreri ha condiviso un video su Instagram in cui appare in lacrime, commentando la sua esperienza di violenza domestica durata cinque anni. Nell’autoscatto, lancia parole dure sull’assenza di giustizia e sulla perdita di quello che considerava un minimo di tutela. La donna ha riferito che l’ex compagno è tornato a vivere nella stessa casa dove, secondo quanto racconta, lei ha subito violenze per un lungo periodo.

"Non ho giustizia e quel briciolo che mi era stato dato mi è stato anche levato". Con queste parole si conclude il lungo video condiviso da Chiara Balistreri su Instagram. Lo sfogo tra le lacrime di una donna che torna a convivere con la paura: Gabriel Constantin, l'uomo che ha denunciato per violenza domestica e che per questo era stato condannato, dopo una riduzione della pena è stato autorizzato a tornare a casa. Il lungo sfogo di Chiara Balistreri su Instagram Svegliata da una chiamata che non avrebbe mai voluto ricevere, Chiara Balistreri ripiomba nell'incubo. Come le ha comunicato la Polizia di Bologna,...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Balistreri in lacrime, l’ex violento torna a casa “dove ho preso botte per cinque anni”

Chiara Balistreri in lacrime: "Il mio ex compagno violento esce dal carcere, non ho giustizia" | VIDEO“Mi dispiace che mi dovrete vedere così, ma sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriele fra...

“Torna a casa fra due giorni, ho paura”: Chiara Balistreri su TikTok e il ritorno dell’ex ai domiciliariUn video pubblicato su TikTok ha riportato alla ribalta il caso di Chiara Balistreri, influencer bolognese che da anni denuncia pubblicamente le...