A sei giornate dalla conclusione del campionato di Serie A, si intensifica la discussione su quale squadra possa conquistare lo scudetto. Attualmente, la formazione in testa alla classifica è l’Inter, che nell’ultimo turno ha ottenuto una vittoria significativa, avvicinandosi di più al traguardo. La lotta per il titolo resta aperta, ma i risultati recenti hanno rafforzato la posizione della squadra in vetta alla classifica.

A sei giornate dalla fine del Campionato di Serie A, la domanda si fa sempre più pressante: chi vincerà lo Scudetto quest'anno? Classifica alla mano, al momento c'è una sola, grande favorita, l'Inter, che nell'ultimo turno di campionato ha piazzato l'allungo forse decisivo. Con il Milan ormai staccato e fuori dai giochi (i rossoneri, sconfitti pesantemente in casa dall'Udinese, sono ormai a 12 punti dalla vetta), la questione sembrava riguardare Inter e Napoli, ma la squadra di Conte si è fatta fermare dal Parma (1-1 al Tardini) mentre l'Inter ha allungato. Sotto di 2 gol, i nerazzurri hanno reagito alla grande, rimontando e superando la squadra di Fabregas, e con il 4-3 finale del Sinigaglia hanno guadagnato altri due punti in classifica, portandosi a +9 sul Napoli.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi vince lo scudetto quest'anno?

CHI VINCE LO SCUDETTO QUEST’ANNO MESSAGGIO HAI ROMANISTI!