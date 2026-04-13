Chi sta con Trump va a casa | oggi è toccato a Orban domani chissà

Oggi si è verificato un nuovo risultato elettorale che ha coinvolto un leader di diritto e un ex alleato di un ex presidente degli Stati Uniti. La sconfitta di questa figura arrivata dopo quella di un’altra leader nazionale al referendum ha attirato l’attenzione sui rischi di un sostegno a quella figura americana. La questione riguarda la posizione di alcuni leader europei e le conseguenze di alleanze con il politico statunitense.