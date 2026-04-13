Il cast de I Cesaroni – Il ritorno accoglie diverse new entry e, tra loro, spicca il nome di Pietro Serpi, che interpreterà Adriano Cesaroni. Scopriamo di più su questo personaggio e sulla carriera dell’attore. Adriano: il piccolo di casa Cesaroni. La famiglia Cesaroni è pronta a tornare sul piccolo schermo di Canale 5, con volti già noti e nuovi personaggi, le cui storie sono ancora tutte da scoprire. Ritroveremo gli uomini della famiglia Cesaroni: Giulio ( Claudio Amendola ), ormai pronto a lasciare la sua bottiglieria per godersi la pensione; Rudi ( Niccolò Centioni ), diventato bidello del Liceo Foscolo che lui stesso ha frequentato; Mimmo ( Federico Russo ), ormai diventato professore di sostegno della stessa scuola; e Marco ( Matteo Branciamore ).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Pietro Serpi, l’attore de “I Cesaroni – Il ritorno”?

Chi è Valentina Bivona, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”Tra le new entry della settima stagione de I Cesaroni, troviamo Valentina Bivona, che interpreta Marta, figlia adolescente di Marco (Matteo...

Chi è Chiara Mastalli, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”?Tra le new entry della settima stagione de I Cesaroni, troviamo Chiara Mastalli, che interpreterà Ines, la madre di Olmo, un ragazzo neuro –...

Temi più discussi: I Cesaroni: Pietro Serpi è Adriano Cesaroni Video; Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video; I Cesaroni 7: anticipazioni, quante puntate sono e cosa cambia per La Ruota della Fortuna; I Cesaroni: Ludovico Fremont è Walter Masetti Video.

I Cesaroni 7, Pietro Serpi interpreta Adriano: chi è il nuovo protagonista della fiction e perché è già famoso (grazie a Sabrina Ferilli)Pietro Serpi debutta ne I Cesaroni – Il Ritorno: ecco chi è il giovane attore che interpreta Adriano e perché è già uno dei volti più promettenti ... libero.it

Chi è Pietro Serpi, l’attore de I Cesaroni – Il ritorno?Il cast de I Cesaroni – Il ritorno accoglie diverse new entry e, tra ... msn.com

I nuovi personaggi dei Cesaroni Pietro Serpi e Valentina Bivona sono Adriano e Marta Cesaroni, i figli di Marco x.com