Tra le new entry della settima stagione de I Cesaroni, troviamo Chiara Mastalli, che interpreterà Ines, la madre di Olmo, un ragazzo neuro – divergente (Andrea Arru). Scopriamo di più su questo nuovo personaggio e sulla carriera dell’attrice. I Cesaroni stanno per tornare con una nuova, imperdibile stagione, a ben 12 anni dall’ultima puntata trasmessa su Canale 5. Il pubblico di appassionati della fiction è in visibilio e non vede l’ora di rivedere sul piccolo schermo la famiglia Cesaroni. Tuttavia, gli spettatori dovranno fare i conti con innumerevoli cambiamenti: uscite definitive dalla scena come quelle di Lucia (Elena Sofia Ricci), Eva...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Chiara Mastalli, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”?

Chi è Valentina Bivona, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”Tra le new entry della settima stagione de I Cesaroni, troviamo Valentina Bivona, che interpreta Marta, figlia adolescente di Marco (Matteo...

Chi è l’attrice e comica Lucia Ocone, new entry nel cast de “I Cesaroni” (“Il Ritorno”)Lucia Ocone è una delle principali new entry nel cast della settima stagione de “I Cesaroni” (“Il Ritorno”), prevista per aprile 2026.