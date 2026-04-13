Un giorno tra le mura della casa di una squadra di Serie A permette di scoprire cosa portano a tavola i calciatori professionisti. Il creator Mocho ha seguito le routine di allenamento e le abitudini quotidiane dei giocatori del Torino, concentrandosi in particolare sull’alimentazione. Le immagini mostrano cosa consumano durante la giornata, offrendo uno sguardo diretto sulle loro scelte alimentari e sulle pratiche adottate per mantenersi in forma.

Il creator Mocho visita la casa del Torino, seguendo allenamenti, abitudini e soprattutto. alimentazione. Cosa mangiano i calciatori di Serie A? Come funziona l'orario dei pasti tra allenamenti e vita nel centro sportivo? Ecco il dietro le quinte della giornata di un giocatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che cosa mangiano i calciatori di Serie A? Una giornata con i giocatori del Torino

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