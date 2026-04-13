Nelle ultime ore si sono susseguite notizie e immagini che mostrano Raffaella Fico in lacrime, mentre il suo attuale fidanzato bacia una donna bionda. Nel frattempo, l’ex moglie di quest’ultimo ha pubblicato alcuni messaggi sui social, lasciando intendere tensioni tra le parti. La vicenda, che coinvolge anche l’ex compagna del calciatore, sta attirando l’attenzione di diversi utenti online, dando vita a un vero e proprio intrigo sentimentale.

Tra lacrime, segnalazioni social e coincidenze che fanno discutere, la vicenda che coinvolge Raffaella Fico e Armando Izzo si trasforma in un vero e proprio intrigo sentimentale. Quello che sembrava un semplice momento di crisi si è rapidamente complicato, tra dichiarazioni pubbliche e indizi che alimentano dubbi e sospetti. L’addio inaspettato di Raffaella Fico e Armando Izzo (ma lui bacia già un’altra). Ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha raccontato un periodo estremamente difficile, segnato prima dalla perdita del bambino che aspettava e poi dalla fine improvvisa della relazione. « Quest’anno è stato un anno intenso: ricco di amori e di dolori », ha spiegato, aggiungendo: « Pochi mesi fa ho perso il bambino e sto ancora elaborando il lutto.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che caos, Raffaella Fico piange, il fidanzato bacia una bionda e l’ex moglie di lui lancia frecciatine! Che succede?

Raffaella Fico è disperata, mentre il suo fidanzato bacia un’altra donna: Armando Izzo beccato con una bionda!La fine di una storia d’amore può arrivare all’improvviso, lasciando dietro di sé domande senza risposta e un senso di smarrimento difficile da...

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