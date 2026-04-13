Un dipendente di OpenAI ha fatto chiarezza sui limiti di utilizzo e sui costi dei nuovi piani di abbonamento ChatGPT Pro. Ha condiviso informazioni sulle soglie di utilizzo che prima non erano state comunicate ufficialmente, cercando di spiegare meglio le caratteristiche del servizio e le eventuali restrizioni legate ai piani disponibili. La comunicazione mira a fare luce su aspetti poco chiari riguardo alle condizioni di utilizzo di ChatGPT Pro.

Un dipendente di OpenAI ha cercato di chiarire la confusione generata dai nuovi piani di abbonamento ChatGPT Pro, fornendo dettagli sulle soglie di utilizzo che non erano stati documentati ufficialmente. La spiegazione arriva dopo che le etichette sulla pagina dei prezzi avevano indotto gli utenti a interpretazioni errate riguardo ai vantaggi offerti dai pacchetti da 100 e 200 dollari. Le cifre nascoste dietro i nuovi piani di abbonamento. La gestione dei limiti di utilizzo per i nuovi livelli di servizio è diventata oggetto di discussione a causa di una comunicazione poco trasparente. Sottiaux ha precisato che il piano da 100 dollari garantisce una capacità d’uso superiore di almeno dieci volte rispetto alla versione Plus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ChatGPT Pro: svelati i limiti d’uso e i costi nascosti dei piani

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