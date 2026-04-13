Charlotte de Witte | quattro collanine rubate durante il concerto indaga la Mobile

Durante il concerto di Charlotte de Witte svoltosi sabato in piazza Matteotti, sono state presentate quattro denunce per furto di collanine. Le vittime hanno riferito di aver subito il furto di gioielli mentre si trovavano nel pubblico, approfittando della confusione creata dall’afflusso di persone. La polizia ha avviato un’indagine per identificare i responsabili e approfondire quanto accaduto.

Sono arrivate quattro denunce in questura per il furto di altrettante collanine avvenuto sabato in piazza Matteotti, dove un gruppo di malintenzionati ha approfittato della bolgia durante il concerto di Charlotte de Witte per strappare i gioielli dal collo dei partecipanti al djset. Sul caso sta.🔗 Leggi su Genovatoday.it VIDEO | Charlotte de Witte a Genova, la parodia che prende in giro il 'mugugno'Ma, in fondo, chi è Charlotte de Witte? E poi questa musica non è tutta uguale? Non era meglio “Ma se ghe penso”?Il dj set di Charlotte de Witte, che... Genova, in 15mila in piazza per il set gratuito della dj Charlotte De WitteQuindicimila persone in piazza Matteotti questa sera a Genova per il dj set di Charlotte de Witte, star della musica elettronica belga che ha animato...