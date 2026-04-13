Charlotte de Witte ecco quanto è costato lo spettacolo a Genova

Sabato sera in piazza Matteotti a Genova si è svolto un dj set con la presenza di Charlotte de Witte, che ha attirato migliaia di persone. L’evento ha avuto un costo stimato di circa 140mila euro, secondo quanto riferito dalle autorità. La manifestazione, che ha coinvolto un grande numero di partecipanti, si è svolta senza incidenti segnalati. La cifra comprende le spese sostenute per l’organizzazione e la sicurezza dell’evento.

Il dj set di Charlotte de Witte che ha fatto ballare migliaia di persone in piazza Matteotti sabato sera è costato circa 140mila euro.A confermarlo ai cronisti la sindaca di Genova Silvia Salis nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, a margine della presentazione di UlisseFest, il festival del.🔗 Leggi su Genovatoday.it VIDEO | Genova, piazza gremita per Charlotte de Witte: "Oltre 20mila presenze"Appassionati della techno, visitatori, semplici curiosi: il Comune di Genova ha calcolato oltre 20mila presenze sabato sera in piazza Matteotti per... Charlotte de Witte a Genova: tre giorni di modifiche alla circolazione e divietiI primi provvedimenti scatteranno già venerdì, in vista del concerto che animerà piazza Matteotti dalla serata di sabato fino alla notte Sabato 11... Charlotte De Witte Techno Set Mix 2025 - 2026 (Hard Techno, Acid Techno, Psy Trance, Trance)