Martedì e mercoledì si disputano i quarti di finale della Champions League, con le squadre più forti che si sfidano per avanzare alle semifinali. Gli incontri si svolgono nelle rispettive sedi e vengono trasmessi in diretta tv, con orari specifici stabiliti per ogni partita. Le gare rappresentano l’ultima fase a eliminazione diretta prima della semifinale, con molte squadre che cercano di conquistare un posto tra le quattro migliori del torneo.

Bologna, 13 aprile 2026 – Lo spettacolo assoluto dalla Champions League, con le migliori squadre in campo. Un’altra settimana di passione. Questo è il momento in cui i campioni del continente europeo si sfidano per conquistare il trofeo ambito, e l'emozione è palpabile tra i tifosi e gli appassionati di calcio, pronti a gustarsi una due giorni di grande livello. Ci si aspetta un mix di talento, strategia e passione che caratterizza il calcio europeo nella sua massima espressione. Le squadre che hanno superato la fase a gironi, i playoff e gli ottavi di finale hanno dimostrato di avere non solo un gioco di squadra solido, ma anche individualità capaci di decidere le partite nei momenti cruciali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions, ecco il ritorno dei quarti: la situazione e gli orari tv

Champions League, via ai quarti di finale: programma e orari tvBologna, 6 aprile 2026 – Il grande spettacolo della Champions League torna sui grandi schermi, purtroppo senza italiane.

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