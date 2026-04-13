Chaminade Campobasso trionfa | il 14-1 che riporta il club in Serie B

La squadra di Campobasso ha conquistato la promozione in Serie B dopo aver vinto con un punteggio di 14-1 in una partita giocata nel palazzetto P4 di Riccia. Questa vittoria rappresenta il risultato finale di un percorso di quattro stagioni che ha portato il club a tornare nella seconda serie nazionale. La sfida ha visto una prestazione dominata da parte della formazione locale.

La Chaminade Campobasso ha ufficialmente riconquistato il posto in Serie B, suggellando un percorso di ascesa durato quattro stagioni attraverso una prestazione schiacciante nel palazzetto P4 di Riccia. I rossoblù hanno travolto il Montagano con un netto 14 a 1, trasformando la sfida decisiva in una celebrazione del lavoro svolto negli ultimi anni. Il dominio sul campo e il valore del gruppo. L’impianto sportivo di Riccia è stato teatro di una partita che ha mostrato l’effettiva superiorità tecnica della squadra campobassese, capace di mantenere un controllo totale fin dal primo minuto. Il punteggio finale di 14 a 1 riflette una gestione magistrale dello spazio e del ritmo, interrompendo ogni tentativo di reazione da parte degli avversari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chaminade Campobasso trionfa: il 14-1 che riporta il club in Serie B Leggi anche: Dopo 60 anni tutti sul ring. Il Boxing club Poggibonsi riporta il pugilato in città Leggi anche: Kimi Antonelli riporta l’Italia a vincere in F1: il più giovane poleman della storia trionfa in Cina. Primo podio Ferrari per Hamilton