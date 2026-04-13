Graziano Cesari ha confermato che durante la partita tra Parma e Napoli non è stato assegnato alcun rigore, né su Bernabé né su Buongiorno. La sua analisi si riferisce alle decisioni prese durante l’incontro e non vede errori nelle chiamate dell’arbitro in quella fase della partita. La sua valutazione si basa sulle immagini e sui episodi visionati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nessun dubbio per Graziano Cesari. L’ex arbitro e moviolista Mediaset, intervenuto durante la trasmissione Pressing, ha analizzato gli episodi più discussi di Parma-Napoli, escludendo irregolarità da rigore. Sul tocco di mano di Bernabé, Cesari è categorico: «Assolutamente non punibile. Bernabé fa di tutto per evitare il pallone, non è una situazione da calcio di rigore. Magari lo sfiora anche con il braccio, ma non è volontario perché lo ritrae». Analisi chiara anche sull’altro episodio che ha fatto discutere, quello relativo a Buongiorno: «La palla è a distanza ravvicinata, è Spinazzola che cerca un rinvio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cesari chiarisce: “Nessun rigore in Parma-Napoli, né su Bernabé né su Buongiorno”

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