Cesare Bussi morto il chitarrista della band con Fabrizio Frizzi

È venuto a mancare Cesare Bussi, noto musicista di Bassano Romano, all’età di 81 anni. È stato un punto di riferimento nel panorama musicale locale, dedicando gran parte della sua vita alla chitarra. Bussi era riconosciuto per la sua presenza costante nelle esibizioni e per il contributo che ha dato alla scena musicale della zona. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità artistica.

È morto Cesare Bussi, musicista di Bassano Romano molto conosciuto e apprezzato. Aveva 81 anni. Inseparabile dalla sua chitarra, è stato per anni protagonista della vita musicale locale, lasciando un segno profondo.Tra le esperienze più significative, la partecipazione al gruppo Oceano Rex.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Musica in lutto, è morto lo storico chitarrista della famosa bandIl mondo della musica è in lutto per la morte dello storico chitarrista e figura centrale della band per oltre trent’anni. Radiohead, il chitarrista Ed O’Brien annuncia il ritorno della band nel 2027Il chitarrista dei Radiohead, Ed O’Brien ha rotto il silenzio dopo i live che hanno segnato il ritorno sulle scene del gruppo, parlando dei progetti...