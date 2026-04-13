Cerimonia delle lauree in piazza San Marco attesi quasi 800 studenti
Martedì 14 aprile alle 10 si svolgerà in piazza San Marco la cerimonia di laurea della sessione straordinaria dell’anno accademico 20242025 dell’università Ca’ Foscari. Si prevede la partecipazione di circa 800 studenti, che si riuniranno all’aperto per ricevere il loro diploma. L’evento coinvolgerà un grande spazio pubblico nel centro della città, dove si alterneranno discorsi e momenti di celebrazione.
Piazza San Marco ospita la cerimonia dedicata ai laureandi della sessione straordinaria dell'anno accademico 20242025 dell'università Ca' Foscari: l'evento, in programma martedì 14 aprile dalle 10.30, accoglierà 784 dottoresse e dottori che riceveranno i titoli di laurea triennale.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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