C’era anche l’Inter alla debacle del Milan | una conferma e sostituto Mkhitaryan | CM

Durante l'ultimo weekend di partite, l’Inter ha assistito alla sconfitta del Milan, confermando alcune valutazioni e cercando un sostituto per Mkhitaryan. Gli osservatori nerazzurri sono stati attivi sul campo, raccogliendo dati utili per le scelte di mercato che verranno fatte in vista della prossima estate. La squadra sta monitorando diverse opportunità di rafforzamento e ha aggiornato gli appunti sulla rosa attuale.

Gli osservatori nerazzurri in azione nell’ultimo weekend calcistico: gli obiettivi sul mercato per la prossima estate L’ Inter ha preso nuovi appunti. La prossima estate ci saranno diverse novità nella difesa nerazzurra e la dirigenza ha iniziato da tempo le manovre per operare un profondo restyling nel reparto. Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Acerbi e De Vrij sono in scadenza e saluteranno Milano, mentre restano delle incertezze sulla permanenza di Bastoni. L’Inter valuta la cessione del suo alfiere difensivo solo per un’offerta irrinunciabile: servono circa 80 milioni di euro tra base fissa e bonus per aprire all’addio.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - C’era anche l’Inter alla debacle del Milan: una conferma e sostituto Mkhitaryan | CM Leggi anche: Milan Inter LIVE 1-0: Estupinan porta avanti i rossoneri dopo una clamoroso occasione sprecata da Mkhitaryan Leggi anche: Inter, fuga Scudetto al Via del Mare: Mkhitaryan e Akanji firmano il +10 sul Milan