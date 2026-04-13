Centro autismo apertura vicina | contratto pronto e ultimi adempimenti

Il Centro per l’Autismo di Valle si avvicina all’apertura ufficiale, dopo aver completato il contratto e gli ultimi adempimenti necessari. I lavori di allestimento sono stati portati a termine e le procedure burocratiche sono in fase di conclusione. La data di apertura è attesa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di offrire servizi dedicati alla comunità locale. La struttura si prepara ad accogliere i primi utenti.

Tempo di lettura: 2 minuti IL Centro per l’Autismo di Valle è ormai vicino all’apertura. A confermarlo è stata la direttrice sanitaria dell’ ASL di Avellino, Maria Concetta Conte, intervenuta d urante la presentazione dei nuovi servizi digitali dell’azienda, rispondendo alle domande sui tempi di attivazione della struttura, più volte rinviati negli ultimi mesi. Dal punto di vista amministrativo, il passaggio chiave è stato già superato. « Sono trascorsi 32 giorni dal termine previsto per eventuali ricorsi – ha spiegato la direttrice – e non ne sono stati presentati. Il contratto è quindi pronto per essere firmato». Una volta formalizzata la sottoscrizione, il centro potrà entrare subito in funzione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Centro autismo, apertura vicina: contratto pronto e ultimi adempimenti Leggi anche: Centro per l'autismo, Riflesso: "Apertura vicina" Nuovo ponte quasi pronto: apertura vicina dopo i ritardi del cantiereIl cantiere per il nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la Sp54, sarà concluso entro inizio giugno.