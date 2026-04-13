Cena spettacolo omaggio a Pino Daniele
Giovedì 16 aprile alle 21 si terrà una cena spettacolo dedicata a Pino Daniele presso il locale Vic' Street in via Giuseppe Martucci a Napoli. L’evento prevede un menù speciale seguito da uno spettacolo in omaggio al celebre musicista napoletano. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili il numero fisso e quello cellulare.
Cena Spettacolo OMAGGIO A PINO DANIELEGiovedì 16 Aprile ore 21:00Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087Menù +Spettacolo1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 22,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO ) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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