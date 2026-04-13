Cena spettacolo omaggio a Pino Daniele

Giovedì 16 aprile alle 21 si terrà una cena spettacolo dedicata a Pino Daniele presso il locale Vic' Street in via Giuseppe Martucci a Napoli. L’evento prevede un menù speciale seguito da uno spettacolo in omaggio al celebre musicista napoletano. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili il numero fisso e quello cellulare.