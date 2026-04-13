Cellatica | laboratorio didattico per famiglie alla Casa museo Zani
A Cellatica si svolge un laboratorio didattico rivolto alle famiglie presso la Casa museo Zani, incentrato sulla mostra Lunaria di Luca Missoni. L'evento invita adulti e bambini a trascorrere un pomeriggio insieme, partecipando a attività legate alle installazioni delle Lune sospese presenti nell’esposizione. L’iniziativa prevede momenti di approfondimento e coinvolgimento diretto, creando un’occasione per esplorare l’universo artistico dell’artista in un contesto dedicato alle famiglie.
Un originale pomeriggio da vivere insieme, grandi e piccoli, tra le Lune sospese nel buio della mostra Lunaria di Luca Missoni. I colori della Luna. Partendo dalle opere di Luca Missoni, i partecipanti scopriranno come la Luna, fotografata sempre dallo stesso punto, possa trasformarsi attraverso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Creabilandia: terzo laboratorio di teatro per bambini alla Casa Museo Ivan BruschiArezzo, 23 marzo 2026 – Terzo e ultimo appuntamento dei laboratori teatrali per bambini di Creabilandia.