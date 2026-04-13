Cellatica | laboratorio didattico per famiglie alla Casa museo Zani
A Cellatica si svolge un laboratorio didattico rivolto alle famiglie presso la Casa museo Zani. L’evento offre un’attività condivisa tra adulti e bambini, focalizzata sulla mostra Lunaria di Luca Missoni. Durante l’iniziativa, i partecipanti esplorano le opere e partecipano a un’esperienza educativa dedicata alle Lune sospese nel buio. L’appuntamento si inserisce in un programma di attività culturali organizzate nel territorio.
Un originale pomeriggio da vivere insieme, grandi e piccoli, tra le Lune sospese nel buio della mostra Lunaria di Luca Missoni. I colori della Luna. Partendo dalle opere di Luca Missoni, i partecipanti scopriranno come la Luna, fotografata sempre dallo stesso punto, possa trasformarsi attraverso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Creabilandia: terzo laboratorio di teatro per bambini alla Casa Museo Ivan BruschiArezzo, 23 marzo 2026 – Terzo e ultimo appuntamento dei laboratori teatrali per bambini di Creabilandia.