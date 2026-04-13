Ceccardi non fu incidente di percorso E per il Pd è ancora nervo scoperto

Nel 2016, l'amministrazione di un sindaco eletto legalmente a Cascina ha suscitato polemiche e tensioni all’interno della scena politica locale. Un articolo analizza come l’evento non possa essere considerato un incidente di percorso e sottolinea che per il Partito Democratico rappresenta ancora un punto dolente. La vicenda si inserisce in un contesto di dispute sulla legittimità e sulla gestione amministrativa di quell’amministrazione.

"Quando un sindaco è legittimamente eletto dai cittadini, non si può etichettare come “incidente di percorso” quello che è accaduto a Cascina nel 2016 con l’amministrazione Ceccardi". Così l’ex onorevole della Lega Donatella Legnaioli, candidata sindaco del centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) a Cascina risponde a distanza alle parole pronunciate dalla coordinatrice della segreteria nazionale del PD Marta Bonafoni, intervenuta con il segretario dell’unione comunale dem Giovanni Russo e al sindaco uscente – e ricandidato per il centrosinistra – Michelangelo Betti, sabato mattina alla presentazione dei candidati consiglieri nella lista del Partito Democratico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ceccardi non fu incidente di percorso. E per il Pd è ancora nervo scoperto" Elly Schlein sa che l’Ucraina è il nervo scoperto della sinistra italiana (e per questo non ci va)La segretaria del Pd ignora il quarto anniversario dell'invasione russa: sarebbe stato bello vederla oggi a Kyjiv, ma ragioni di opportunismo... Inter Juventus, sentite Pastore: «Un nervo scoperto. Le non vittorie passano dai non gol di Lautaro»Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito.