C' è una nuova centenaria a Reggio Calabria festa grande per Adriana Cardea | gli auguri del Comune

A Reggio Calabria si celebra un traguardo speciale con la festa di una donna che ha raggiunto i cento anni. La festeggiata, Adriana Cardea, ha ricevuto gli auguri ufficiali del Comune in un’occasione che ha coinvolto amici e familiari. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera di gioia e ricordi condivisi, con momenti di commozione e festeggiamenti tra i presenti.

Cento candeline per un compleanno prestigioso festeggiato tra mille sorrisi e tante emozioni indimenticabili.Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni, ha portato il saluto e l’augurio dell’Amministrazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it La nuova centenaria irpina è di Aiello: festa grande per CarmelaUna giornata carica di emozione e gratitudine quella vissuta ieri ad Aiello del Sabato, dove la comunità si è stretta attorno alla signora Carmela... La città ha la sua nuova centenaria: grande festa per Prudenzia NotarnicolaCEGLIE MESSAPICA – Una giornata di grande festa quella di mercoledì scorso, 21 gennaio 2026, a Ceglie Messapica, che ha celebrato i 100 anni della...